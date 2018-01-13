Причиной взрыва в пятиэтажке Омска стал портативный газовый баллон

Взрыв в пятиэтажке Омска, в результате которого пострадали восемь человек, произошел из-за переносного газового баллона, сообщает областное управление Следственного комитета.

Взрыв случился накануне вечером в квартире многодетной семьи — тяжелые ожоги получили супруги и их четверо детей: 8-летний мальчик и его 7-летние братья и сестра (тройняшки). Также травмы получили двое соседей: у одного из них порезы, другой сломал ногу, выпрыгнув из окна.

«По основной версии следствия, отец семейства, собираясь ехать на рыбалку, заправил на автозаправочной станции и занес домой газовый баллон, который через некоторое время стал спускать газ и впоследствии воспламенился. Следователями установлена заправка, где мужчина заправлял баллон. В настоящее время на этой автозаправочной станции проходят обыски и выемка разрешительной документации», — говорится в сообщении следователей.

СК возбудил дело по статье «Оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Пострадавшие члены семьи находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. У одного из детей 70% ожогов тела, у остальных — около 50%, рассказали в больнице Омска.