В ДНР рассказали о попытках лишить республику сотовой связи

Жители Донецка с 11 января остаются без сотовой связи оператора МТС («Водафон-Украина»), сообщает «Комсомольская правда».

Как заявил представитель Минобороны самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин, связь была потеряна, из-за того что украинские военные подорвали кабель связи в районе населенного пункта Еленовка, который контролируется украинской армией, передает «Интерфакс».

По словам Басурина, ранее произошли массированные хакерские атаки на серверы министерства связи ДНР, целью которых было нарушить систему тарификации местного оператора связи «Феникс».

В свою очередь, «Луганский информационный центр» сообщает, что у специалистов из ЛНР и ДНР нет доступа к месту аварии, поэтому они не могут начать ремонтные работы.