«Спартак» извинился за твит об «игроках-шоколадках»

Московский футбольный клуб «Спартак» удалил твит, на котором тренировка игроков команды была подписана: «Смотрите, как шоколадки тают на солнце!».

На твит обратил внимание Пиара Поуар — руководитель сети FARE (Football Against Racism in Europe), которая борется против расизма в европейском футболе, сообщает BBC News.

«Для крупнейшего в России клуба, который допускает, а впоследствии чествует расистские отсылки такого рода, это неправильно», — заявил изданию функционер.

Как пишет «Чемпионат», твиттер «Спартака» сегодня вел защитник команды Георгий Джикия. Он и пошутил по поводу тренировки бразильских одноклубников на сборе в ОАЭ.

Джикия также снял видео тренировки игроков Луиса Адриано, Педро Роши и Фернандо.

После критики клуб удалил твит и извинился.

«"Спартак" приносит извинения за неудачное высказывание в официальном твиттере клуба всем, кого оно могло задеть. Спортсмен никого не хотел обидеть, а просто неудачно пошутил», — говорится в сообщении клуба, которое приводит «Спорт-экспресс».