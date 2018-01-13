ЦИК завершил прием документов от кандидатов в президенты

Центризбирком России завершил прием документов от кандидатов на президентских выборах.

Как сообщается на сайте ЦИКа, в качестве кандидатов уже зарегистрированы двое — это представитель КПРФ Павел Грудинин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

В общей сложности 14 кандидатов, которые выдвинулись от партий, уже открыли избирательные счета и собирают по 100 тысяч подписей в свою поддержку.

Инициативная группа самовыдвиженца Владимира Путина также открыла избирательный счет.

Кроме этого в ЦИКе прокомментировали то, что у Павла Грудинина были счета за рубежом.

«На момент регистрации Грудинина нам были представлены документы об отсутствии у него иностранных счетов, что было проверено нами путем направления запросов в соответствующие инстанции. Поэтому ЦИК принял абсолютно законное решение, зарегистрировав его кандидатом на президентских выборах», — заявил «Интерфаксу» член Центризбиркома Евгений Шевченко.