Украина запретила въезд в страну 1500 иностранцам за посещение Крыма

Почти 1500 иностранным гражданам запрещен въезд на Украину из-за посещения «оккупированной территории АР Крым», сообщает украинская погранслужба.

Отмечается, что в списке невъездных находятся «более сотни артистов и деятелей культуры».

Также сообщается, что в 2017 году пограничники составили около 2300 административных протоколов о нарушении въезда и выезда из Крыма.

С начала 2018 года было выявлено более 30 иностранцев, ездивших в Крым без согласия украинских властей.