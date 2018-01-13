На новом видео Минобороны нашли монтаж

Видеоролик, распространенный Минобороны России, на котором, по данным ведомства, показало уничтожение боевиков, обстрелявших авиабазу РФ в сирийском Хмеймиме, содержит монтажную склейку. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4.

По данным издания, была вырезана часть ролика длительностью до 20 минут.

«Заметно, что на 6-ой секунде видео с уничтожением боевиков сделана монтажная склейка. Люди, подходившие к микроавтобусу внезапно исчезают, а автомобиль в правой части кадра меняет положение. Затем следует фрагмент видео с поражением микроавтобуса», — комментируют видеозапись в Telegram-канале.

Там предполагают, что с помощью монтажа российские военные хотели показать, что удар был нанесен точно в тот момент, когда из машины вышли предполагаемые террористы.

Накануне Минобороны РФ сообщило о ликвидации террористов, обстрелявших базу Хмеймим в Сирии 31 декабря 2017 года. Также ведомство распространило короткое видео ударов по боевикам.

В результате обстрела 31 декабря, по данным Минобороны, погибли двое российских военных. «Коммерсантъ» также писал об уничтожении семи самолетов ВКС РФ, но в Минобороны назвали это «фейком».