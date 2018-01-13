Саратовского депутата лишили полномочий из-за страхового полиса

В Саратовской области по представлению прокуратуры лишен полномочий глава собрания депутатов Саратовского муниципального района, говорится в сообщении ведомства.

Имя депутата не приводится. Как ранее писал «Коммерсантъ», речь идет о Денисе Давыдове. Его заподозрили в нарушении законодательства о противодействии коррупции.

В 2013 году депутат заключил в банке договор инвестиционного страхования жизни. Документ предусматривал выплату дополнительного инвестиционного дохода по стратегии инвестирования в золото на Лондонской фондовой бирже.

«Действиями страхователя допущено использование денежных средств по сделкам с иностранными компаниями, чем нарушен законодательный запрет на использование иностранных финансовых инструментов», — сообщает прокуратура.

«Единая Россия» приостановила членство Давыдова в партии.