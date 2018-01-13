В Боснии рассказали о помощи России военному отряду боснийских сербов

Российско-сербский гуманитарный центр помогает президенту Республики Сербской Милораду Додику в создании собственного военизированного подразделения. Об этом изданию Zurnal рассказали в министерстве безопасности Боснии и Герцеговины.

Республика Сербская входит в состав Боснии и Герцеговины.

В министерстве безопасности Боснии и Герцеговины также сообщили The Guardian, что создаваемое подразделение «Сербская честь» создано, чтобы помогать Додику бороться с политическими оппонентами.

Глава министерства Драган Мектич заявил, что спецслужбам страны «удалось собрать достаточно большое количество данных об этом отряде». По словам Мектича, в отряд поступают представители «сербского преступного мира».

Додик выступает за выход Республики Сербской из состава Боснии и Герцеговины и создание единого государства с Сербией и сербскими территориями в Косово.

9 января Додик провел парад активистов «Сербской чести» в административном центре Республики Сербской Баня-Луке.