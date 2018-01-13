Российский телеканал показал оставленные в Крыму корабли ВМС Украины

На сайте телеканала «Звезда» опубликовано видео из Крыма, на котором показаны корабли украинского Военно-морского флота, оставленные на полуострове после его присоединения к России в 2014 году.

На кадрах запечатлены находящиеся теперь под контролем Черноморского флота России морские тральщики «Чернигов» и «Черкассы», подлодка «Запорожье», спасательное буксирное судно «Кременец», сообщается на сайте.

11 января президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова вернуть украинскую военную технику, находящуюся в Крыму.

«Готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику», — сказал президент.

При этом он отметил, что эта техника «находится вся в плачевном состоянии».

«У меня есть встречное предложение — вместе с флотом вернуть нам Крым. Готовы принять в ближайшее время», — заявил в ответ глава украинского правительства Владимир Гройсман.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков позднее назвал предложение главы государства жестом доброй воли.