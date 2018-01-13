Десятки учеников отравились в кадетской школе в Люберцах

В подмосковных Люберцах десятки учеников кадетской школы обратились к медикам с признаками отравления, сообщает «Интерфакс».

По данным источника агентства, всего отравление зафиксировано примерно у 70 человек, из них 30 находятся в больницах, абсолютное большинство пострадавших — дети.

Первые заболевшие начали обращаться к медикам вечером 12 января. Ночью были госпитализированы 11 человек, еще более 20 — сегодня утром.

Кроме того, еще около 40 учащихся находится на амбулаторном наблюдении.

По словам собеседника агентства, отравление могло быть спровоцировано сальмонеллой.

В школе взяты на анализ пробы воды и пищи.

Роспотребнадзор начал проверку в связи с отравлением, заявил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.