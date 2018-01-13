Россиянин Даниил Медведев выиграл теннисный турнир в Сиднее

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира в Сиднее, в финале обыграв австралийца Алекса де Минора, сообщает Федерация тенниса России.

Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:4, 7:5 в пользу 21-летнего Медведева.

Для россиянина это первый выигранный турнир. До этого он занимал 84-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Призовой фонд турнира в Сиднее составляет около 470 тысяч долларов США.