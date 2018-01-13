13 января 2018, 15:45
Россиянин Даниил Медведев выиграл теннисный турнир в Сиднее
Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира в Сиднее, в финале обыграв австралийца Алекса де Минора, сообщает Федерация тенниса России.
Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:4, 7:5 в пользу 21-летнего Медведева.
Для россиянина это первый выигранный турнир. До этого он занимал 84-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Призовой фонд турнира в Сиднее составляет около 470 тысяч долларов США.
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