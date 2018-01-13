В штабе Путина отказались заводить официальные группы в его поддержку в соцсетях

Поддержку Владимира Путина в соцсетях во время избирательной кампании будут обеспечивать только волонтеры и его сторонники. Об этом RT рассказал пресс-секретарь предвыборного штаба президента, обозреватель ВГТРК Андрей Кондрашов.

По его словам, избирательный штаб Путина не планирует заводить собственных аккаунтов. Взаимодействие с социальными медиа будет происходить только через группы сторонников.

К настоящему времени уже откликнулись 11 таких групп в «Одноклассниках», Instagram, Facebook и «ВКонтакте». Как сообщает телеканал, они объединяют более 4 млн человек.