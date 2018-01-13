ЦРУ заподозрило ГРУ России в создании вируса NotPetya
Центральное разведывательное управление США считает, что за атакой вируса NotPetya (другие названия Petya, ExPetr, GoldenEye) на Украине стоит Главное управление Генштаба российской армии. Об этом пишет The Washington Post, ознакомившись с секретными докладами ЦРУ.
Главное управление Генштаба раньше носило название Главное разведывательное управление (ГРУ).
По данным ЦРУ, более половины пострадавших от вируса объектов находились на Украине. Как считают в американском ведомстве, ГРУ использовало вирус-вымогатель, чтобы пользователи думали, что за атакой стоят обычные хакеры, а не российские власти.
Атака на российские и украинские компании произошла в июне 2017 года. После этого обвинения в адрес российских спецслужб выдвигала Служба безопасности Украины.