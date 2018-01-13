Павленский объяснил Гельману смысл поджога Банка Франции

Российский акционист Петр Павленский прислал письмо галеристу Марату Гельману, в котором разъяснил смысл своей акции у Банка Франции. В октябре 2017 года Павленский поджог вход в банк, после чего был задержан, и сейчас находится под стражей.

«Сегодня мы все являемся свидетелями чудовищного исторического парадокса. Место Бастилии занял Банк Франции. Сам факт этой замены символизирует полный разгром и поражение революционных начал», — написал Павленский, чьи слова приводятся в Facebook Гельмана.

Павленский также прокомментировал судебные заседания в Франции.

«В Париже повсеместно практикуется скрытое правосудие. Решение о лишение человека свободы принимается и оглашается за закрытыми дверьми.

Отчасти это напоминает суды тройки в былые времена в российской истории. Но Россия это преодолела. Франция не хочет», — пишет акционист.