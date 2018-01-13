Мэра удмуртского Воткинска сняли после жалоб горожан

Глава Удмуртии Александр Бречалов уволил мэра города Воткинск Владимира Перевозчикова «в связи с утратой доверия», сообщает пресс-служба правительства республики.

На встрече с главами городов Удмуртии Бречалов заявил, что в 2017 году в Воткинске «в полтора раза увеличилось количество жалоб со стороны жителей».

«Анализ этих обращений показал, что люди вынуждены неоднократно, по три раза писать в самые разные инстанции, на самые разные уровни власти только потому, что местные городские власти их не слышат», — добавил глава региона.

Также, по его словам, к Перевозчикову имеется ряд вопросов со стороны правоохранительных органов.