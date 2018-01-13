Москва призвала защитить ядерную сделку с Ираном

Россия призывает весь мир объединить усилия с тем, чтобы защитить ядерную сделку с Ираном. Об этом заявил РИА Новости в субботу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«В этой ситуации международному сообществу, на наш взгляд, необходимо удвоить усилия для консолидации разделяемого Россией, европейцами и Китаем подхода в защиту Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), в пользу его неукоснительного и полного соблюдения всеми участниками», — сообщил дипломат.

Так МИД России отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа, настаивающего, что соглашение с Ираном должно быть пересмотрено для включения в него новых требований к исламской республике.