Штаб Путина решил собрать больше 700 тысяч подписей

Избирательный штаб Владимира Путина отпечатает еще 20 тысяч подписных листов на 200 тысяч подписей, сообщил РИА Новости пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

Он добавил, что штаб уже собрал более 538 тысяч подписей.

Для кандидата-самовыдвиженца, которым является действующий президент, по закону нужно собрать не менее 300 тысяч подписей граждан России.

«Сбор подписей по-прежнему продолжается в РФ, во всех 85 регионах, работают 625 точек в 267 населенных пунктах, работают 2,5 тысячи человек из числа волонтеров, активистов ОНФ, молодежных организаций», — сообщил Кондрашов.