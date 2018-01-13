Коломенского активиста осудили на полтора года за репосты

Суд в Воскресенске Московской области приговорил к 1,5 годам лишения свободы жителя Коломны Валентина Соколова за публикацию материалов, разжигающих вражду, в соцсетях. Об этом сообщает информационно-аналитический центр «Сова».

Дело против Соколова было возбуждено в июле 2016 года. Как отмечает «Сова», Соколов в том году выдвигался в депутаты Мособлдумы от партии «Родина». Активиста обвиняли в публикации в «Одноклассниках» «изображения с текстом, возбуждающим ненависть к русским» и в публикации в Facebook роликов с комментариями, «призывающими, в том числе, к насилию над чернокожими». Затем обвинение построили на других эпизодах.

Как пишет сам Соколов на странице «ВКонтакте», его обвиняют в репосте нескольких карикатур. Судя по этим изображениям, в них высмеивается политика США и бывший президент Барак Обама.