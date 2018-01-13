Больше 80 человек пострадали из-за кишечной инфекции в Улан-Удэ

В Улан-Удэ 82 посетителя местного кафе «ШулэнДо» обратились к медикам с жалобами на отравление, 55 из них находятся в больнице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Среди пострадавших девять несовершеннолетних. Заболевшие находятся в Республиканской клинической инфекционной больнице. Их состояние медики оценивают как средней степени тяжести.

Все пострадавшие посещали кафе «ШулэнДо», расположенное на улице Коммунистической, с 8 по 11 января.

Работа заведения приостановлена, МВД решает вопрос о возбуждении дела по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей».

Республиканское отделение Роспотребнадзора сообщает, что посетители кафе пострадали от сальмонеллезной инфекции.

«В ходе расследования установлены грубые нарушения требований санитарного законодательства, которые привели к загрязнению продукции возбудителем сальмонеллеза», — говорится в сообщении ведомства.