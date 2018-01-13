Власти уточнили число отравившихся в Люберцах

В результате отравления в кадетской школе подмосковного города Люберцы госпитализированы 23 человека. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе городского округа.

«В кадетской школе города Люберцы 12 января произошло инфекционное отравление учащихся. В школе 1102 учащихся, сотрудников — 100. На 16:00 госпитализирован 21 ребенок, двое сотрудников», — приводит пресс-служба слова главы округа Владимира Ружицкого.

Ранее источник «Интерфакса» сообщал о госпитализации около 30 детей. Власти эту информацию опровергли.