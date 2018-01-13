Васильева заявила о незнании стандартов авторами учебника истории

Авторы учебника «История России: начало XX — начало XXI века», выпущенного издательством «Дрофа», либо не знают образовательных стандартов, либо слишком спешили с подготовкой пособия. Такое мнение выразила министр образования и науки Ольга Васильева, передает ТАСС.

По ее словам, авторы, «видимо, не очень хорошо знали, что происходит в историко-культурном стандарте, и, может быть, просто спешили, потому что нужно было успеть к новому учебному году».

Ранее на учебник пожаловался сенатор от Крыма Сергей Цеков. Его не устроила фраза: «Революция, начавшаяся в Киеве, стала явлением международной политики и на революционной волне выплеснула поплывший в другом направлении Крымский полуостров».

Совет Федерации поручил своему комитету по науке, образованию и культуре изучить и остальные учебники истории на предмет достоверности и корректности данных.

Учебник издательства «Дрофа» был направлен на дополнительную экспертизу Российской академией наук. Экспертизу должны подготовить к 27 января.