США включили «ВКонтакте» в список пиратских ресурсов

Министерство торговли США в очередной раз внесло «ВКонтакте» в список пиратских ресурсов. Это следует из документа (.pdf), опубликованного на странице ведомства.

Авторы доклада, посвященного нарушениям на различных рынках, констатируют, что «ВКонтакте» «предпринимает шаги по борьбе с пиратством», и это «вселяет надежду».

Однако, продолжает ведомство, соцсеть продолжает нарушать авторские права правообладателей, с которыми у нее не заключены договоры.

Помимо «ВКонтакте» в черный список попал торрент-трекер Rutracker и сайт Rapidgator, онлайн-кинотеатр Kinogo и еще несколько сайтов.

В 2016 году владелец «ВКонтакте» Mail.Ru Group подписала соглашение с Universal Music Group об использовании музыки этого лейбла. До этого подобное соглашение было подписано с еще двумя крупными правообладателями — Warner Music Group и Sony Music Entertainment.