За год Россия продала оружия на 14 млрд долларов

За 2017 год Россия поставила за рубеж вооружения стоимостью более 14 млрд долларов, сообщил «Интерфаксу» источник в сфере военно-технического сотрудничества.

«На экспорт в прошлом году поставлено вооружение и военная техника на сумму более 14 млрд», — заявил собеседник агентства.

Деталей контрактов источник не привел.

В декабре 2017 года помощник президента России по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин рассказывал, что появились новые покупатели российского оружия — «страны, которые ранее никогда не обращались к России за вооружением».