Земан выбился в лидеры первого тура выборов в Чехии

В первом туре президентских выборов в Чехии лидирует действующий глава государства Милош Земан.

По итогам данных, поступивших с 90% участков, за него проголосовали 39% избирателей, еще 26% получает основной конкурент Земана Иржи Драгош, сообщает «Чешское радио».

Земан и Драгош выходят во второй тур голосования, который состоится 26 и 27 января (первый тур также проходил в течение двух дней).

Предвыборные опросы также предсказывали второй тур выборов.