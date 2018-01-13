13 января 2018, 10:53
Цукерберг потерял 3,3 млрд долларов после анонса изменений в Facebook
Основатель Facebook Марк Цукерберг потерял на снижении стоимости акций соцсети 3,3 млрд долларов, пишет Bloomberg.
Падение курса акций произошло накануне, после того как Цукерберг анонсировал изменение в ленте новостей — предпочтение будет отдаваться публикациям от родственников, на второй план уйдут посты от «некачественных» СМИ.
Акции компании, управляющей Facebook, упали на бирже в Нью-Йорке на 4,5%, из-за чего суммарное состояние Цукерберга, по оценке Bloomberg, уменьшилось до 74 млрд долларов.
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