Цукерберг потерял 3,3 млрд долларов после анонса изменений в Facebook

Основатель Facebook Марк Цукерберг потерял на снижении стоимости акций соцсети 3,3 млрд долларов, пишет Bloomberg.

Падение курса акций произошло накануне, после того как Цукерберг анонсировал изменение в ленте новостей — предпочтение будет отдаваться публикациям от родственников, на второй план уйдут посты от «некачественных» СМИ.

Акции компании, управляющей Facebook, упали на бирже в Нью-Йорке на 4,5%, из-за чего суммарное состояние Цукерберга, по оценке Bloomberg, уменьшилось до 74 млрд долларов.