14 января 2018, 14:35
Глава СКР рассказал о рекордной раскрываемости убийств в 2017 году
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил в интервью «Российской газете», что в 2017 году раскрываемость убийств в России впервые достигла 93%.
Бастрыкин также отметил, что раскрываемость изнасилований в 2017 году составила 98%.
По словам главы СКР, к росту раскрываемости преступлений привела следственная реформа — разделение функций прокурорского надзора и предварительного следствия. Кроме того, это повысило уровня обеспечения прав и законных интересов всех участников уголовного процесса, отметил Бастрыкин.
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