Глава СКР рассказал о рекордной раскрываемости убийств в 2017 году

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил в интервью «Российской газете», что в 2017 году раскрываемость убийств в России впервые достигла 93%.

Бастрыкин также отметил, что раскрываемость изнасилований в 2017 году составила 98%.

По словам главы СКР, к росту раскрываемости преступлений привела следственная реформа — разделение функций прокурорского надзора и предварительного следствия. Кроме того, это повысило уровня обеспечения прав и законных интересов всех участников уголовного процесса, отметил Бастрыкин.