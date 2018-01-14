Российскому политологу запретили въезд в ЕС

Российскому политологу и журналисту Олегу Бондаренко запретили въезд в Евросоюз, сообщает ТАСС.

Как рассказал Бондаренко, запрет наложен на три года по требованию властей Польши, причем причину введения запрета политологу не разъяснили.

О запрете мужчина узнал, когда не смог пройти паспортный контроль в аэропорту Берлина, куда прилетел по приглашению германской Левой партии для участия в политическом мероприятии.

Бондаренко под конвоем доставили в аэропорт Шенефельд, откуда он собирался вылететь в Москву.