Американская коалиция создаст в Сирии силы безопасности границы

Международная коалиция по борьбе с терроризмом, возглавляемая США, планирует создать в Сирии силы безопасности границы (СБГ), сообщает The Defense Post.

Представитель пресс-службы коалиции Томас Вил рассказал: «Коалиция сотрудничает с Сирийскими демократическими силами (СДС), чтобы создать и провести подготовку новых "сил безопасности границы" (СБГ). В настоящее время в рамках первого класса проходят обучение примерно 230 человек, и конечной целью является создание сил, численность которых достигнет порядка 30 тысяч человек».

Предполагается, что силы безопасности границы будут состоять из 15 тысяч военнослужащих-ветеранов, уже отслуживших в Сирийских демократических силах. Еще 15 тысяч военных проходят отбор для последующей военной подготовки в рамках СБГ.