В Москве загорелся автобус со школьниками

На Волгоградском проспекте в Москве загорелся автобус, сообщает пресс-служба главка МЧС РФ по Москве.

В ведомстве уточняют, что возгорание произошло в моторном отсеке автобуса. Находившиеся в автобусе люди покинули машину еще до прибытия пожарных и спасателей, сведения о пострадавших не поступали.

Источник в экстренных службах рассказал, что автобус был экскурсионном и вез школьников в подмосковный город Лыткарино, в усадьбу Деда Мороза, сообщает РБК.