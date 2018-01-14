14 января 2018, 14:10
В Москве загорелся автобус со школьниками
На Волгоградском проспекте в Москве загорелся автобус, сообщает пресс-служба главка МЧС РФ по Москве.
В ведомстве уточняют, что возгорание произошло в моторном отсеке автобуса. Находившиеся в автобусе люди покинули машину еще до прибытия пожарных и спасателей, сведения о пострадавших не поступали.
Источник в экстренных службах рассказал, что автобус был экскурсионном и вез школьников в подмосковный город Лыткарино, в усадьбу Деда Мороза, сообщает РБК.
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