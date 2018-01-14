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14 января 2018, 16:28
Александр Бастрыкин неонацизм Следственный комитет Украина

СКР возбудил 209 дел по событиям на Украине

Следственный комитет
Следственный комитет
официальный сайт

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал в интервью «Российской газете», что ведомство возбудило ряд уголовных дел в связи с событиями на Украине.

В целом в связи с событиями на Украине СКР возбудил 209 дел — в первую очередь речь идет об особо тяжких преступлениях против мира и безопасности человечества.

Бастрыкин отметил: «Украинские военнослужащие в течение трех лет они неоднократно обстреливали из тяжелых видов вооружения неизбирательного характера гражданские объекты, в том числе жилые дома, школы, больницы Донбасса, что привело к гибели сотен мирных людей. И Следственный комитет РФ квалифицирует эти действия по статье Уголовного кодекса "Применение запрещенных средств и методов ведения войны"».

Кроме того, глава СКР отметил: «Мы не можем оставаться безразличными и к многочисленным фактам осквернения скульптурных и архитектурных сооружений, посвященных борьбе с фашизмом и жертвам фашизма, а также осквернению символов воинской славы России на территории Украины. Думаю, помните, что сделали украинские националисты с такими памятниками в городе Глиняны Львовской области, в Новомосковске Днепропетровской области. Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по статье нашего Уголовного кодекса "Реабилитация нацизма" и устанавливаются обстоятельства этих преступлений».

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