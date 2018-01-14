14 января 2018, 12:40
Экипаж столкнувшегося с сухогрузом у берегов Китая танкера погиб
Все 32 человека, находившиеся на борту нефтяного танкера, который 6 января столкнулся у побережья Китая с сухогрузом, погибли, сообщает RT.
Напомним, столкновение произошло в 160 милях от Шанхая. Танкер Sanchi, зарегистрированный в Панаме, следовал из Ирана в Южную Корею. На его борту находилось 136 тысяч тонн конденсата. Танкер столкнулся с грузовым судном CF Crystal, зарегистрированным в Гонконге и перевозившим 64 тонны зерна. В итоге на судне начался пожар.
Экипаж сухогруза удалось эвакуировать с судна.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое