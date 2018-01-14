СМИ обвинили футболистов РФ в намерении применить допинг на ЧМ-2018

Члены российской сборной по футболу собирались использовать допинг на чемпионате мира по футболу 2018 года, пишет The Daily Mail со ссылкой на источники в окружении экс-директора Московской антидопинговой лаборатории, а ныне информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

По словам собеседников издания, в планы входила подмена допинг-проб футболистов для сокрытия применения запрещенных препаратов.

Ранее появились сообщения, что Международная федерация футбола (ФИФА) заинтересовалась рядом игроков российской сборной по футболу в связи с подозрениями в применении допинга.

Как заявил адвокат Родченкова Джим Уолден, его доверитель располагает доказательствами использования запрещенных препаратов футболистами РФ и готов поделиться ими с ФИФА.