В ФИФА признали получение денег после выборов «хозяйки» ЧМ-2006

Бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Мохаммед бин Хаммам признал, что получил крупную сумму денег после выборов страны-»хозяйки» чемпионата мира по футболу 2006 года, сообщает Deutsche Welle.

Бывший чиновник ФИФА заявил: «Да, 7,3 млн долларов действительно поступили на мои счета. Но интересно знать, почему это должно считаться взяткой и какой смысл немцам было платить мне, если они уже получили чемпионат мира».

По утверждению бин Хаммама, получение этих денег вообще не было связано с выбором места проведения чемпионата мира.

Напомним, оргкомитет чемпионата мира 2006 года возглавлял Франц Беккенбауэр, против которого комитет ФИФА по этике открыл дело по обвинению в коррупции, хотя он отрицает все обвинения.