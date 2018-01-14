Поисковик Google объявил Путина победителем выборов-2018

Поисковая система Google назвала действующего российского лидера Владимира Путина победителем президентских выборов 2018 года, отмечает РБК.

Если ввести в поисковую строку запрос о выборах-2018, появлялся виджет, с портретом Владимира Путина и подписью победитель. Отмечается, что подобное происходило в том числе при введении запроса на английском языке.

На момент публикации материала ошибка устранена.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Владимир Путин участвует в них как самовыдвиженец.