14 января 2018, 18:02
Поисковик Google объявил Путина победителем выборов-2018
Поисковая система Google назвала действующего российского лидера Владимира Путина победителем президентских выборов 2018 года, отмечает РБК.
Если ввести в поисковую строку запрос о выборах-2018, появлялся виджет, с портретом Владимира Путина и подписью победитель. Отмечается, что подобное происходило в том числе при введении запроса на английском языке.
На момент публикации материала ошибка устранена.
Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Владимир Путин участвует в них как самовыдвиженец.
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