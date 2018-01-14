В ходе акций протеста в Иране погибли 25 человек

В ходе беспорядков, которые начались в Иране в декабре минувшего года, погибли 25 человек, сообщает IRNA со ссылкой на заявление представителя судебных властей Ирана Голам-Хоссейна Мохсени Эжеи.

Эжеи отметил: «Около 400 человек, арестованных в ходе недавних уличных протестов, находятся под стражей, а общее число убитых за этот период составило 25 человек. Ни один из этих людей не был убит в результате стрельбы сил безопасности, и из арестованных около 50 человек находятся под стражей в Тегеране» (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, по официальной версии иранцы выступали против роста цен и ряда экономических мер властей, по другим данным протесты носили политический характер.

После начала волнений власти Ирана заблокировали в стране доступ к Telegram и Instagram, однако в настоящее время блокировка снята.