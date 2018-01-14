Сын Ким Чен Ира рассказал о политике «национального воссоединения»

Средний сын покойного лидера Северной Кореи Ким Чен Ира, Ким Чен Чхоль, опубликовал в газете Rodong Sinmun статью под названием «Яркая путеводная звезда национального воссоединения», сообщает РБК.

Автор пишет о «национальном воссоединении», которое, по его мнению, «обязательно будет достигнуто, несмотря на существующие сложности».

В статье говорится: «Время для севера и юга Кореи сесть лицом к лицу и начать искренний диалог об улучшении двухсторонних отношений».

Напомним, ранее КНДР и Южная Корея начали первые за три года мирные переговоры на уровне министров. По их итогам Северная Корея, в частности, объявила об участии своей делегации в Олимпийских Играх 2018 года в Южной Корее.