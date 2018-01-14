«Назначение» Путина победителем выборов-2018 в Google нашло объяснение

Исполнительный директор российского отделения «Викимедиа» (обеспечивает поддержку «Википедии») Станислав Козловский объяснил, почему поисковая система Google выдавала по запросу о президентских выборах в России в 2018 году виджет с портретом действующего главы государства Владимира Путина с подписью «победитель», сообщает РБК.

Напомним, на данную странность обратили внимание пользователи и СМИ ранее 14 января — более чем за два месяца до выборов поисковик Google уже назвал Путина победителем.

Козловский пояснил, что причиной случившегося стало редактирование кем-то из пользователей соответствующей статьи в «Википедии»: «Неизвестный дописал фамилию Путина в преамбулу статьи о выборах, после чего поисковик индексировал ее и отобразил в выдаче новый вариант».

Ошибка была устранена буквально через 20 минут, отметил Козловский.