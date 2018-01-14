Администрация Порошенко прокомментировала письмо президента в ФСБ

В пресс-службе администрации президента Украины прокомментировали продемонстрированные средствами массовой информации документы, якобы собственноручно написанные президентом Украины Петром Порошенко, сообщает РБК.

Накануне в эфире грузинского телеканала «Рустави-2» продемонстрировали бумаги, подтверждающие, что 3 февраля 2007 года в петербургском аэропорту Пулково Порошенко, который на тот момент являлся депутатом Верховной Рады Украины, написал письмо директору ФСБ России. В нем Порошенко сообщил, что не имеет никакого отношения «к антироссийской кампании президента Виктора Ющенко» и является одним из основателей Партии регионов. В письме Порошенко подчеркнул, что в период нахождения на территории России «обязуется неукоснительно соблюдать российское законодательство и не принимать участие в деятельности, направленной против интересов России».

В администрации Порошенко заявили, что эти бумаги являются фейком, «изготовленным спецслужбами России».

Как отмечает РБК, 3 февраля 2007 года Порошенко действительно пытался въехать в Санкт-Петербург через аэропорт «Пулково», однако его не пропустили российские пограничники. Впоследствии департамент информации и печати МИД России объяснил это недружественными действиями украинской стороны и существованием тогда на Украине «черного списка» граждан России, которым был запрещен въезд на Украину.