Челси Мэннинг решил баллотироваться в сенат США

Бывший информатор Wikileaks трансгендер Челси Мэннинг подала заявку на участие в выборах в сенат США, сообщает телеканал NBC.

Напомним, до смены пола Брэдли Мэннинг служил в ВВС США. В мае 2010 года он был арестован за передачу секретных военных материалов порталу разоблачений WikiLeaks и получил тюремный срок. В мае 2017 года Мэннинг освободили — президент США Барак Обама подписал указ о помиловании. В тюрьме Мэннинг прошел процедуру смены пола и взял себе имя Челси.

Заявка Мэннинг на участие в выборах в сенат США от демократов в штате Мэриленд внесена в базу Федеральной избирательной комиссии.