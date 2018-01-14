В КПРФ похвалили Путина за сглаживание углов

Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников прокомментировал заявление, которое сделал президент России Владимир Путин для документального фильма «Валаам», который выйдет на телеканале «Россия 1» вечером 14 января, сообщает РИА Новости.

Напомним, Путин провел параллели между коммунизмом и христианством, а останки Владимира Ленина в Мавзолее сравнил с мощами святых, которым поклоняются верующие.

В ответ на это Мельников заявил: «Эти слова президента очень полезно и аргументированно сглаживают острые углы вокруг темы Мавзолея. В этом плане оценка этих тезисов может быть только положительной». Напомним, в последнее время оживилась дискуссия о необходимости захоронения останков Ленина, при этом в КПРФ выступают против этого.

Однако с президентским мнением о том, что кодекс строителей коммунизма представляет собой выжимки из Библии, Мельников не согласился, поскольку кодекс нацелен на строительство справедливого общества «здесь и сейчас» и не может считаться «примитивной выдержкой из Библии».