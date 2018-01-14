«Движение вверх» поставил рекорд российского кинопроката

Спортивная драма «Движение вверх» о победе сборной СССР по баскетболу на Олимпийских играх 1972 года стал рекордсменом по сумме сбором в отечественном кинопрокате, свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, которые приводит РБК.

По состоянию на 22:30 мск 13 января кассовые сборы фильма составляли 1,678 млрд рублей. Картину посмотрели почти 6,5 млн зрителей.

Лента «Движение вверх» отобрала пальму первенства в российском прокате у сказки «Последний богатырь», которая собрала 1,672 млрд рублей. До того лидером по сборам в России был фильм «Сталинград», собравший 1,62 млрд рублей.