После отравления в школе в Люберцах госпитализировали 39 человек

От отравления в кадетской школе в Люберцах пострадали 39 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского округа.

В люберецкой администрации уточняют, что в больницы попали 36 детей и трое взрослых.

Ранее сообщалось о госпитализации 23 человек.

По факту массового отравления была организована проверка, которую взял на личный контроль прокурор Московской области. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК России (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). При этом СКР сообщает, что за медицинской помощью обращались 47 человек, в том числе 39 несовершеннолетних. 23 человека, по данным Следственного комитета, были госпитализированы.

