Путин сравнил тело Ленина с мощами святых

Президент РФ Владимир Путин в документальном фильме «Валаам» сравнил тело Владимира Ленина в Мавзолее с мощами святых, сообщает vesti.ru.

Путин заявляет: «Ленина положили в мавзолей — чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан? Мне говорят: «Нет, в христианском мире нет такой традиции». Как же нет? На Афон поезжайте, посмотрите, там мощи святые есть, да и здесь тоже святые мощи Сергия и Германа».

Президент также соотнес идеологию коммунизма с религией, а кодекс строителей коммунизма, существовавший в советское время, с Библией: «Коммунистическая идеология очень сродни христианству, на самом деле». По словам российского лидера, основные ценности кодекса строителей коммунизма «свобода, братство, равенство, справедливость» «все заложены в Священном писании, это все там есть», а кодекс — «это сублимация и примитивная выдержка из Библии».

По мнению главы государства, советская власть ничего нового не придумала, лишь «приспособила под свою идеологию то, что человечество уже давно изобрело».

Напомним, Владимир Путин посетил остров Валаам в июле 2017 года.