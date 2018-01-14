Президент Ирана заявил о провале попыток Трампа сорвать ядерную сделку

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что попытки американского лидера Дональда Трампа сорвать соглашение по ядерной программе Тегерана провалились, сообщает RT.

Роухани заявил: «Господин Трамп прилагал всевозможные усилия в течение года, которые он прилагал даже до избрания президентом, чтобы сорвать сделку, но его попытки сделать это провалились. Это означает, что международные договоренности одержали верх».

Напомним, при прежнем президенте США Бараке Обаме Иран согласился на ограничение собственной ядерной программы в обмен на снятие международных санкций, в первую очередь американских.

Трамп после избрания заявил, что США выйдут из соглашения по ядерной программе Ирана, если Евросоюз не ужесточит его условия со своей стороны.