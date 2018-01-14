Школу в Люберцах временно закрыли после массового отравления

Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий заявил, что кадетская школа в Люберцах закрыта на внеплановые каникулы в связи с массовым отравлением, сообщает «Интерфакс».

Напомним, 12 января стало известно о десятках пострадавших, с диагнозом «пищевое отравление» госпитализированы учащиеся школы и несколько сотрудников.

Ружицкий сообщил: «В связи с выявленными фактами массового заболевания детей и сотрудников кадетской школы городского округа Люберцы острой кишечной инфекцией, принято решение объявить в этом образовательном учреждении с 15 января по 21 января дополнительные каникулы».

Следственный комитет РФ ранее возбудил в связи с массовым отравлением уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК России (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).