В Иране разблокировали Telegram

Власти Ирана сняли блокировку с мессенджера Telegram, сообщает информагентство IRNA.

Отмечается, что в настоящий момент пользователи имеют доступ к Telegram-каналам.

Напомним, Telegram и Instagram были заблокированы в Иране в декабре минувшего года после того, как по стране прокатилась волна протестов. По официальной версии иранцы выступали против роста цен и ряда экономических мер властей, по другим данным протесты носили политический характер.

5 января стало известно, что в Иране разблокировали Instagram.