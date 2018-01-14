14 января 2018, 11:36
В Иране разблокировали Telegram
Власти Ирана сняли блокировку с мессенджера Telegram, сообщает информагентство IRNA.
Отмечается, что в настоящий момент пользователи имеют доступ к Telegram-каналам.
Напомним, Telegram и Instagram были заблокированы в Иране в декабре минувшего года после того, как по стране прокатилась волна протестов. По официальной версии иранцы выступали против роста цен и ряда экономических мер властей, по другим данным протесты носили политический характер.
5 января стало известно, что в Иране разблокировали Instagram.
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