Адвокат заявил об угрозах расправы над Родченковым

Адвокат бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории, а ныне информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова Джим Уолден заявил, что его доверителю поступают угрозы расправы, сообщает BBC.

Уолден заявил: «Родченков находится на вершине российского списка ненависти. Как минимум один чиновник призывал расправиться с Родченковым».

По мнению адвоката Родченкова, «мы должны убедиться, что он в безопасности».

Ранее Уолден заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) не предпринимает никаких мер по защите его подопечного. Как утверждает юрист, в случае его возвращения в Россию Родченков может быть убит или подвергнут пыткам. В МОК в ответ подчеркнули, что защита свидетелей, а также комментирование судебных актов, принятые в США или России, не в компетенции комитета.