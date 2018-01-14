Родные главы чеченского «Мемориала» покинули республику

Родственники руководителя чеченского представительства пра возащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева вынуждены были покинуть Чечню, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Титиева Петра Заикина.

Юрист пояснил: «Да, его семья покинула республику. Это сделано исключительно в целях безопасности, так как угрозы не прекращаются». При этом Заикин отказался рассказать, куда уехали родные правозащитника: «Я не имею права разглашать данную информацию без разрешения моего подзащитного».

Напомним, 9 января стало известно, что Титиев задержан, ему предъявлено обвинение в незаконном хранении наркотиков. 11 января суд санкционировал арест правозащитника на два месяца.

Родственники Титиева утверждают, что полицейские угрожают им.

За правозащитника вступился председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. Он направил председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину обращение с просьбой дать поручение о проведении доследственной проверки по факту задержания Титиева. Федотов отметил, что «наркотики, обнаруженные в его личном автомобиле, могли быть ему подброшены с целью компрометации», а само преследование правозащитника может быть связано с его деятельностью.