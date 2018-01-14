МВД ответило на обвинения в вымогательстве у ресторана в Москве

Официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк прокомментировала заявление владельца ресторанов «Мясо&Рыба» Сергея Миронова о вымогательстве полицейских, сообщает РБК.

По утверждению Миронова, сотрудники полиции устроили проверку в одном из его заведений в Москве, пообещав прекратить ее за «три скидочные карты вашего ресторана на 50%».

Ирина Волк пояснила, что проверка в ресторане была организована после получения сообщений о том, что в кафе, расположенных в ТЦ, работают нелегальные мигранты. По итогам мероприятия в отделение полиции были доставлены 19 граждан иностранных государств, которые работали в четырех различных заведениях в торговом центре, где расположен и ресторан Миронова. При этом семь иностранцев задержали в неком кафе, название которого не приводится — все они не были поставлены на миграционный учет, потому в отношении них возбудили дела об административном правонарушении.

По факту сообщений о том, что «сотрудники полиции якобы вымогали скидочные карты у администрации кафе, из которого были доставлены иностранные граждане по подозрению в нарушении миграционного законодательства, проводится проверка», заявили в МВД.