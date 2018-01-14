В Думе предложили частично отменить договор о дружбе с Украиной

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной следует частично денонсировать, сообщает РИА Новости.

По мнению Затулина, договор «односторонне выгоден» Украине, «ибо не оговаривая механизмов партнерства, сотрудничества и дружбы, во второй статье договора мы признаем территориальные границы Украины, а они, соответственно, наши, на момент подписания и ратификации этого документа. То есть речь идет о том, что, подписав этот договор, Россия в 1997-м, а затем при ратификации в 1999 году подтвердила, что она считает, скажем, Крым и Севастополь частью территории Украины».

Депутат поясняет: «Наша трактовка договора состоит в том, что, конечно, наше признание, сделанное в этом договоре, границ взаимосвязано с темой договора: дружба, сотрудничество и партнерство. То есть нет дружбы, сотрудничества и партнерства, по идее, возникает повод к тому, чтобы сказать: «Значит, надо все вопросы решать заново, в том числе и вопросы по границам».

В связи с этим Затулин предлагает денонсировать «в части, касающейся статьи второй, а именно признание границ».

Как отмечает РБК, еще до присоединения Крыма к России советник президента РФ по вопросам развития интеграции в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана Сергей Глазьев в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что Украина, подписывая Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, нарушает ст. 13 этого договора.